كيف علق جورج وسوف على أزمة لقاحات كورونا في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر وسوف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه قام بتسجيل اسمه على منصة تلقي لقاحات كورونا منذ أكثر من شهر، ومازال ينتظر دوره في اللقاح دون أن يغضب لأنه ليس أفضل من أي إنسان آخر.

وقال جورج وسوف:

والله مش عيب الإنسان يلتزم بالقانون والإجراءات، أنا سجلت على المنصة وانتظر من أكتر من شهر إنه يوصل دوري باللقاح، ما حدا أحسن من حدا.

سبق أن هدد البنك الدولي بوقف تمويل اللقاحات في لبنان، بعد وجود شبهة فساد من جانب سياسيين ونواب تلقوا اللقاح، دون تسجيل أسمائهم أو انتظار دورهم.

وكان حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، أشعل غضب المواطنين مجددا، بتعليقه على موجة الغضب التي أثارها تخطي نواب البرلمان لترتيب تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في بلاده.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن للتلفزيون الرسمي، مساء الأربعاء الماضي:

إن خطوة السماح للنواب بالحصول على جرعات من اللقاح جاءت بناء على قرار سيادي منه.

وأوضح أنها تعبير عن الشكر للنواب على إقرار القانون الذي ساعد في توقيع الاتفاق مع فايزر/بيونتيك للحصول على اللقاح.

ووصف الوزير الغضب الذي أثاره تخطي الساسة لترتيب تلقى اللقاح بأنه رد فعل مبالغ فيه.