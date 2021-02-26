شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك»: إحباط تهريب 1370 زجاجة خمر مخبأة في إرسالية «لفائف حديد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الجمعة، أنها تمكنت بمساعدة قوات الأمن العام، من إحباط إرسالية خمور كبيرة مخبأة بطريقة احترافية.

وأوضحت الجمارك عبر حسابها بتويتر، أنه قد تم إحباط الإرسالية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، في إرسالية لفائف حديد معبأة بمشروبات كحولية وصل عددها إلى 1370 زجاجة.

وأشارت إلى أنه، قد تم ضبط تم ضبط المستقبلين وهما شخصين من جنسيتين عربيتين.