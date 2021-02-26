شكرا لقرائتكم خبر عن بجوائز قيمتها 50 ألف ريال.. «تعليم الرياض» يطلق مسابقات لترسيخ عظم شأن الصلاة وأهميتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارتي الإشراف التربوي بنين وبنات عددًا من المسابقات الثقافية، وذلك ضمن فعاليات حملة «الصلاة نور» والتي تنفذها -عن بُعد- خلال الفصل الثاني بهدف ترسيخ عظم شأن الصلاة وبيان مكانتها وتعزيز أهمية المحافظة على أدائها والعناية بها.

3 مجالات للمسابقة

وأوضح المشرف على الحملة في إدارة التعليم بالرياض مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ عبدالإله العشيوان، أن المسابقات تتضمن ثلاثة مجالات وهي المسابقة «الثقافية» ومسابقة «اختبر معلوماتك» ومسابقة «الرسم التشكيلي والتصوير » بجوائز عينية تبلغ قيمتها 50 ألف ريال موزعة على ثلاثين فائزًا وثلاثين فائزة، مشيرًا إلى أن المشاركة في المسابقة الأولى والثانية تتم عبر الرابط (هنا)، فيما تُرسل المشاركات في مسابقة الرسم والتصوير إلى مكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة.

مواعيد استقبال المشاركات

ولفت “العشيوان” إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات في المسابقة الثقافية واختبر معلوماتك هو 29 شعبان 1442هــ، فيما يكون آخر موعد لاستقبال المشاركات في مسابقة الرسم والتصوير هو يوم 5 شعبان 1442هـ.

من جهتها، دعت مديرة الإشراف التربوي للبنات الأستاذة نجلاء النفيعي مكاتب التعليم والمدارس إلى تعزيز التفاعل مع الحملة لتحقيق أهدافها وذلك من خلال نشر محتوى الحملة وحث الطلاب والطالبات على المشاركة في برامجها وأنشطتها عبر مختلف المنصات الإلكترونية، مشيرةً إلى أن الإدارة ستعمل خلال الحملة على تنفيذ عدد من البرامج المنوّعة كالعروض المرئية والمسابقات الثقافية والدورات التدريبية الموجَّهة للطلاب والطالبات والأعمال الفنيَّة والرسائل التوعوية.

تدشين حملة الصلاة نور

وكان مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي ، قد دشَّن يوم الإثنين الماضي حملة “الصلاة نـور” والتي تنطلق خلال الفترة من 9/ 7- 10/ 9/ 1442هـ – عن بُعد – عبر المنصات الإلكترونية في حسابات الإدارة وجميع حسابات المدارس بمختلف المراحل التعليمية, في إطار التعاون بين وزارة التعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لترسيخ عظم شأن الصلاة وأهميتها باعتبارها الصلة بين العبد وربه وما يحققه الالتزام بأدائها من بناء الفرد الصالح في المجتمع .

برامج منوعة وعروض مرئية

وأوضح المشرف على الحملة الأستاذ أحمد الخميس، أن الحملة تتضمن العديد من البرامج المنوّعة كالعروض المرئية والمسابقات الثقافية والدورات التدريبية الموجَّهة للطلاب والطالبات والأعمال الفنية والرسائل التوعوية، ‏والتي تنفذها إدارتي الإشراف التربوي بنين وبنات وإدارة الإعلام التربوي بالتعاون مع إدارتي النشاط الطلابي والتدريب التربوي.