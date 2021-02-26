شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس :
دمرت قوات التحالف اليوم الجمعة، مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية.
وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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