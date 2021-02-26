شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الخثلان يوضح شروط وجوب صلاة الجمعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، وأستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود، شروط وجوب صلاة الجمعة.

وأشار “الخثلان” إلى أن هناك عدة شروط لوجوب صلاة الجمعة تتمثل في (الذكورية فهي تجب على الذكر وليس الأنثى، واجبة على الشخص المسلم دون غيره، أن يكون الشخص مكلف بالغ عاقل أما غير البالغ فلا تجب عليه الجمعة ولو قارب البلوغ، المجنون لا تجب عليه الجمعة، ومن بين شروط وجوب صلاة الجمعة أن يكون الشخص حرا.. فالرقيق لا تجب عليه الجمعة”.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن الكافر لا يأمر بصلاة الجمعة أو غيرها لكنه محاسب على تركها، كما أن صلاة المرأة والصبي والرقيق إذا صلوا صحت منهم.