شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بلينكن ناقش مع نظيره السعودى تعزيز دفاعات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية ألأمريكى أنتونى بلينكن ناقش مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الجهود المشتركة لتعزيز دفاعات السعودية، وفقا لخبر عجال بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أنتونى بلينكن أكد في اتصال مع فيصل بن فرحان التزامه بالتعاون مع السعودية لإنهاء حرب اليمن.

وفى وقت سابق تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن، وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.