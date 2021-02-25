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أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولى العهد السعودى

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القاهرة - سامية سيد - بعث أمير دولة الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الخميس ببرقیة تھنئة إلى خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ملك المملكة العربیة السعودیة عبر فیھا عن خالص التھنئة بنجاح العملیة الجراحیة التي أجراها نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع الأمیر بن عبدالعزیز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ولي العھد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعث أيضا ببرقیة تھنئة مماثلة إلى خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ضمنھا خالص التھنئة بنجاح العملیة الجراحیة التي أجراھا ولي العھد السعودي، كما بعث الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء الكويتي ببرقیة تھنئة مماثلة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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