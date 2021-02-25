مقتل 15 من مسلحى حركة الشباب بالصومال

القاهرة - سامية سيد - قتل 15 من قيادات وعناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى غارة جوية استهدفت معسكرًا تدريبيًا للمليشيات بمحافظة جوبا السفلى بحسب التقارير الأولية.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، أن الجيش الوطنى الصومالى وشركاءه الدوليين، شن غارة جوية أسفرت عن تدمير المعسكر التدريبي بشكل كامل والواقع فى بلده على بعد 12 كم من منطقة جمامي.

وأضافت أن الجيش الوطني الصومالى وقوات ولاية جنوب الغرب اعتقل اليوم 4 من عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة أودينلي بمحافظة باي والقرى التابعة لها.

وفى سياق متصل سلم قيادى بارز من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعده نفسه إلى قوات الجيش الوطني الصومالية المتمركزة في مدينة بعادوين.