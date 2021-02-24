شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ساعدنا على حشد الجهود الدولية لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، إن المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة الـ 20 ساعدنا على حشد الجهود الدولية لمكافحة كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف فيصل بن فرحان: السعودية هي مساهم رئيسي في برنامج كوفاكس للقاحات.

وفى وقت سابق أجرى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى وزير الخارجية العُمانn، مشاورات ثنائية مع فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الذي وصل إلى مسقط اليوم الأربعاء، فى زيارة تستغرق يوماً واحداً.