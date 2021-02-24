شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الإماراتى يزور معرض الدفاع البحرى "نافدكس-2021" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية الفريق سيف بن زايد آل نهيان الثلاثاء معرض الدفاع البحري "نافدكس 2021" المقام حاليا على الرصيف البحري المقابل للمنصة الرئيسة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن وزير الداخلية قام بجولة شملت أجنحة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في معرض الدفاع البحري في دورته السادسة، وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين حول آخر التقنيات والقطع الحديثة المشاركة في المعرض.

كما قام الوزير بجولة على متن سفينة " السعديات" الإماراتية متعددة المهام التي انضمت للخدمة في أسطول القوات البحرية واطلع على مرافقها المتطورة من غرف عمليات وقيادة وتجهيزات واستمع من ضباط القوات البحرية إلى شرح عن مهام السفينة من تأمين ونقل وإمداد وإخلاء طبي وتقنيات عالية و نظم حديثة تستخدم فيها.