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ولي العهد السعودي: أرامكو ستطرح المزيد من عمليات بيع الأسهم

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دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة "رويتزر"، أشار أنه سيتم طرح أسهم من الشركة خلال الأشهر المقبلة لدعم صندوق الاستثمارات السعودي.

كما أعرب ولي العهد السعودي عن أمله في أن تكون العاصمة الرياض من بين أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.

وقال في حديث على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة: "نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم"، مضيفا أن العاصمة تمتلك بنى تحتية من بين أفضل عشرة في العالم.

الجدير بالذكر أن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، وقد أتمت في أواخر 2019 أكبر طرح عام أولي في العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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