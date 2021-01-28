شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الجزائرية تعلن اعتزامها استئناف نشاط سفارتها فى طرابلس خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اعتزام بلاده إعادة فتح سفارتهم في طرابلس والمغلقة منذ مارس 2014 بسبب محاولات استهدفها من طرف جماعات مسلحة آنذاك.

وقام بوقادوم خلال زيارته المفاجئة إلى طرابلس رفقة السفير الجزائري في ليبيا والمقيم في تونس عبدالقادر حجازي، وعدد من المسؤولين الجزائريين، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمقر السفارة الجزائرية في طرابلس تحسبا لاستئناف نشاطها الدبلوماسي في الأيام المقبلة.

واستقبل الوزير الجزائري بواسطة رئيس المجلس الرئاسي الليبى، فايز السراج، وعقد مشاورات مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومجموعة من النواب الأعضاء في المجلس. كما أجرى لقاء مطولا مع المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن المحادثات التي أجراها بوقادوم في طرابلس تركزت حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وآفاق مسارات التسوية السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشدد بوقادوم على موقف الجزائر الثابت والمتضامن مع الشعب الليبي منذ بداية الأزمة، والداعي إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عبر حوار ليبي-ليبي يفضي إلى إقامة مؤسسات شرعية وموحدة عبر انتخابات نزيهة وشفافة، بما يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته على كامل أراضيه.