شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يتصل بنظيره التونسى للاطمئنان عليه بعد نبأ محاولة تسمم الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئاسة الجزائر، أن الرئيس الأمريكى عبد المجيد تبون يتصل بنظيره التونسى قيس سعيد للاطمئنان عليه بعد العثور على طرد مشبوه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الأربعاء، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدى يحتوى على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور.

وأكدت وسائل إعلام تونسية أنه يتم حاليا إجراء اختبار و فرز جميع رسائل البريد الخاصة بقصر قرطاج، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى القصر الرئاسي.