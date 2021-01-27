شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المخابرات العراقى ومكافحة الإرهاب يقتلان 12 من داعش بينهم قيادات فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية الحدث فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن جهاز المخابرات العراقى وجهاز مكافحة الإرهاب يقتلان 12 من داعش بينهم قيادات فى كركوك العراقية.

وذكرت قناة العربية الحدث، أن عملية جهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب لا تزال مستمرة فى وادى الشاى بكركوك.

وفى وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة عناصر إرهابية بضربة جوية لطيران التحالف الدولى فى محافظة كركوك، وذكرت الخلية - حسبما نقلته قناة "السومرية" الإخبارية - أنه "استكمالا للعمليات الاستبقاية التي تشرف عليها قيادة العمليات المشتركة لمطاردة بقايا عصابات داعش الإرهابية في المناطق الجبلية والنائية وغيرها من المناطق، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وجهت قيادة العمليات المشتركة طيران التحالف الدولي بدك أحد أوكار عصابات داعش بأسلحة متطورة ضمن قاطع عمليات كركوك".