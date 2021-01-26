شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات تتبع الوفاق تطالب بسداد مستحقاتها وتهدد باستمرار اغلاق الطريق الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت مليشيات مسلحة تتبع غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق بسداد كافة مستحقاتهم وتوفير متطلباتهم، وإلا فسيستمر إغلاق الطريق الساحلى بين الشرق والغرب، مؤكدين أنه في حال عدم توفر المطالب سيتوجهون إلى مقر الرئاسة الليبي.

على جانب آخر، ناقش سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، مع آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني اللواء أسامة الجويلي، وعضو اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" اللواء أحمد أبوشحمة، فتح الطريق الساحلي وانسحاب المقاتلين الأجانب المتفق عليه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف يوم 23 أكتوبر الماضى.

وكتب أوفتشا عبر حسابه على موقع "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء: "مكالمات بناءة مع اللواء الجويلي واللواء أبو شحمة حول التطورات الأمنية. ناقشنا الحاجة الماسة لفتح الطريق الساحلي لخلق الثقة والآفاق الاقتصادية. كما تناولنا الانسحاب المتفق عليه للمقاتلين الأجانب".