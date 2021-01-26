شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: القلق من التجارة مع اليمن قائم رغم السماح للحوثيين بإبرام صفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الثلاثاء إن المنظمة الدولية ما زالت تلمس قلقا من أن شركات تعتزم إلغاء أو تعليق أعمال مع اليمن رغم قرار الولايات المتحدة السماح بكل الصفقات مع الحوثيين "نظرا لأن هذه الخطوة لا تبدد الشكوك العميقة".

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت أمس الاثنين على كل الصفقات التي تتضمن تعاملات مع حركة الحوثي خلال الشهر المقبل، مع مراجعتها قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف الجماعة المتحالفة مع إيران تنظيما إرهابيا.