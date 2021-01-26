تونس... مسيرة إلى مقر البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك في المسيرة عدد من نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الوطنية بالإضافة إلى عدد من عائلات الموقوفين في الاحتجاحات الأخيرة التي شهدتها تونس.

وطالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين إلى جانب المطالبة باستكمال مسار الثورة.

ومنعت وحدات الأمن ظهر اليوم المسيرة من التقدم نحو ساحة البرلمان التي تشهد تعزيزات واجراءات أمنية مكثفة.

وكانت منظمة حقوقية تونسية، ذكرت أنه "تم توقيف أكثر من 1000 شخص، نصفهم من الأطفال، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ أيام".

© Sputnik . Mariam gedir مسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان التونسي

© Sputnik . Mariam gedir مسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان التونسي

© Sputnik . Mariam gedir مسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان التونسي

ومنذ نحو اسبوعين، تشهد عدّة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس، احتجاجات ليلية، احتجاجا على الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

© Sputnik . Mariam gedir مسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان التونسي

© Sputnik . Mariam gedir مسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان التونسي

© Sputnik . Mariam gedir مسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان التونسي

وتخللت تلك الاحتجاجات صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي، ضمن تدابير مكافحة "كورونا".

وشهدت مدينة سبيطلة بمحافظة القصرين غربي تونس، ظهر أمس الاثنين، مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة ومحتجين، بعد وفاة شاب من المدينة متأثرا باصابته، خلال احتجاجات شهدتها المدينة الأسبوع الماضي.

وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين عمدوا إلى قطع الطرقات الرئيسيّة في المدينة بإشعال الإطارات المطاطية.