إعلام: دوي انفجار قوي في العاصمة السعودية الرياض... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتداول ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً، لم تتأكد "سبوتنيك" من صحته، قالوا إنه "يظهر لحظة اعتراض صاروخ في سماء الرياض، ملقين باللوم على جماعة "أنصار الله" في اليمن"، مثمنين دور الدفاعات الجوية في التصدي لأي عدوان على المملكة.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن السبت الماضي، عن "اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه العاصمة السعودية الرياض". وأوضحت قناة "العربية"، أن "الصاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) تجاه الرياض"، قائلة "أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض".

من جانبها، نفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذ أي عملية هجومية ضد دول التحالف العربي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي تدمير "هدف جوي معاد" في سماء العاصمة السعودية الرياض.

في سياق متصل، نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بيانا باسم جماعة "ألوية الوعد الحق"، تتبنى فيه هجوماً بالطائرات المسيرة على العاصمة السعودية الرياض يوم السبت الماضي.

وقال البيان، الذي لم تتأكد "سبوتنيك" من صحته، إنه "بعد تمادي أعراق الخليج في جرائمهم بحق شعوب المنطقة ومواصلتهم دعم عصابات الإجرام الداعشي والجماعات التكفيرية التي أوغلت بدماء الأبرياء، هاهم أبناء الجزيرة العربية يوفون بوعدهم ويرسلون طائرات الرعب المسيرة إلى مملكة آل سعود ويدكون حصونهم في قصر اليمامة وأهداف أخرى في الرياض ويعلنون بداية نقل معادلة الردع إلى داخل مشيختهم ثأرا لدماء الشهداء"، وادعى البيان "بأن تكون الضربة القادمة على ما وصفه بأوكار الشر في دبي".