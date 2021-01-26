إثيوبيا... رئيس البرلمان يوجه طلبا للمواطنين

دبي - محمود عبدالرازق - وطالب تشافو الإثيوبيين بالاتحاد من أجل الحفاظ على "تاريخ الأمة" حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

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واعتبر تشافو أن إثيوبيا "تتمتع بتراث ثقافي كبير" لكن لم يتم استخدامه بشكل يعزز الاقتصاد.

وشدد رئيس البرلمان على تنفيذ اللوائح لاستعادة قطاع السياحة أعماله المتوقفة بسبب كورونا.

وكان رئيس مجلس النواب الإثيوبي ورؤساء مجالس الولايات الإقليمية في منتدى استشاري مشترك.

وتقوم الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بمواجهات عسكرية في تيغراي، أحد الأقاليم التي اتهمت الحكومة في أديس أبابا، حكامه بالعمل ضدها.

وكانت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد قد أكدت في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي أنها حققت النصر في الصراع مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي حزب سياسي سبق أن حكم البلاد.

وتعهد قادة الجبهة الهاربون بمواصلة القتال من الجبال، وهو ما أدى إلى فرار آلاف من البشر إلى السودان المجاور.