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إصابة الملياردير كارلوس سليم بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة الملياردير كارلوس سليم بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت عائلة الملياردير وقطب الاتصالات المكسيكي كارلوس سليم البالغ 80 عاماً الإثنين أنّه يخضع للعلاج بعد إصابته بفيروس المستجدّ، مطمئنة في الوقت نفسه إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.

 

وقال ضومط سليم ابن الملياردير إنّ والده "بحالة جيّدة ويتحسّن بشكل جيّد جداً من كوفيد-19 بعد أسبوع من الأعراض الخفيفة".

 

وتقدّر ثروة سليم الذي يتحدّر من أصل لبناني ويملك شركة الاتصالات العملاقة "أمريكا موفيل" بنحو 59,9 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس، ما يجعله أغنى رجل في أمريكا اللاتينية.

 

ويساهم الملياردير من خلال مؤسسته الخيرية في تمويل الإنتاج المشترك في المكسيك والأرجنتين للقاح شركة استرازينيكا وجامعة اوكسفورد المضادّ لكوفيد-19، وذلك بهدف توزيعه في أمريكا  اللاتينية.

 

وجاء إعلان عائلة سليم غداة تغريدة للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كشف فيها عن إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّه يعاني من أعراض خفيفة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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