شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مغربية تتوجه للصين لشحن الدفعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية إلى الصين لشحن الدفعة الأولى من لقاح (سينوفارم) ضد فيروس كورونا المتوقع أن يصل إلى المغرب بعد غد الأربعاء.

وقالت مصادر إعلامية - في بيان اليوم- أن طائرة (بوينغ B763) أقلعت من مطار محمد الخامس نحو مطار بكين الدولي لجلب جرعات لقاح فيروس كورونا، حيث أن الدفعة الأولى من اللقاح تتكون من حوالي 500 ألف جرعة، وينتظر أن تصل المغرب في غضون الأيام المقبلة بالدفعات التي جرى الاتفاق بشأنها بين الرباط وبكين، في ظل منافسة دولية شديدة بسوق اللقاح.

وكان المغرب قد تسلم الجمعة الماضية مليوني جرعة من لقاح (أسترازينيكا أكسفورد) البريطاني المصنع في الهند.