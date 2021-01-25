شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودي يعلن وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها غدٍ الثلاثاء في مدينة الرياض.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نعى الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود الأميرة الراحلة عبر تغريدة جاء فيها: ”ننعى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز، رحمها الله وغفر لها، وأسكنها فسيح جناته، ونتقدم بالعزاء لابنها الأمير سعود بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي وأبنائه، ولأبناء وبنات الملك سعود وأسرته جمعاء.. وإنا لله وإنا إليه راجعون“ .