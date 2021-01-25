شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فريق سعودى مختص بتنظيف سطح الكعبة المشرفة خلال 40 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود كبيرة تبذلها رئاسة شئون الحرمين في أعمال التنظيف والتطهير، حيث قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني.





ونقلت رئاسة شئون الحرمين عبر موقعها الألكترونى تصريحات لوكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، إن وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة، ممثله في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، بتنظيف سطح الكعبة المشرفة.

وقال الجابري :"تتم آلية التنظيف من خلال يتم عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج، بالفوط المبللة، ثم ترش جميعها بالماء وتمسح مرة أخرى وثم عملية التجفف ".

وأضلف :" أنه تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز (40) دقيقة، عبر فريق وطني فني مختص، بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها "رئاسة شؤون الحرمين"، من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عا". .

واختتم أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.