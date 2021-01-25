تونس... استئناف الدراسة ومدير معهد "باستور" لا يستبعد حجرا شاملا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "نسمة" التونسي فقد استأنفت الدراسة اليوم الإثنين بالمرحلة الأساسية والإعدادية والثانوية والجامعية، بعد تعليق دام 10 أيام بسبب الحجر الصحي الموجّه الذي أقرته وزارة الصحة وبعد تواصل ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا.

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وقد صرح، أمس الأحد، محمد الحاج الطيب المتحدث الإعلامي لوزارة التربية التونسية بأن وزارته قد اتخذت كل الإجراءات والاحتياطات بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وذلك لتأمين عودة مدرسية في ظروف آمنة.

يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية كانت قد فرضت حجرا صحيا بدءا من يوم الخميس 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 17 من الشهر نفسه، ثم اعقبته بحجر موجه لمنع التظاهرات والتجمعات حتى يوم امس الـ24 من يناير/ كانون الثاني.

وفي سياق متصل لم يستبعد الهاشمي الوزير مدير معهد "باستور" التونسي في تصريحات له، اليوم الاثنين، اللجوء الى الحجر الصحي الشامل، مؤكدا أنه غير مستبعد ووارد خلال الأيام المقبلة.

وعن وجهة نظره كعضو في لجنة مكافحة كورونا قال إنّ الحجر الشامل سيثبت نجاعته قبل انطلاق حملة اللقاح ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

ونفى الوزير اقتراح فرض حجر صحي شامل جديد من قبل اللجنة العلمية مؤكّدا أنّها اتجهت الى الحجر الصحي الموجّه في الوقت الراهن.