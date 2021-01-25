أول مركبة محلية الصنع... فلسطيني يبدع سيارة كلاسيكية ويستعد لتسجيلها رسميا... صور

دبي - محمود عبدالرازق - عمل العملة لسنوات في بيع قطع الغيار، مما مكنه من تطوير قدرته على معرفة ما يحتاجه لصنع السيارة، وقد عمل على مدار أربعة أشهر على رسم شكل السيارة وتطويع الحديد لصناعة هيكل مركبته في ورشته المتواضعة أسفل منزله، حيث صنع في البداية الهيكل المعدني الخارجي، ثم قام بتجميع الهياكل الميكانيكية الداخلية من قطع الغيار المتوفرة لديه.

© Sputnik . Ajwad Jradat الفلسطيني رياض العملة يصنع سيارة كلاسيكية ليحقق حلم الطفولة، محافظة نابلس، فلسطين 24 يناير 2021

قبل عدة سنوات استطاع العملة، صناعة سيارة دفع رباعي بأدوات بسيطة، وأطلق عليها أسم (آدم) تيمنا بنجله البكر، وهذه السيارة أطلق عليها اسم (نوح) على اسم ابنه الأصغر، وعن أوصاف مركبته يقول العملة إنها مثل هذه المركبات الكلاسيكية القديمة تتسع لراكبين فقط، وتمتاز بطول مقدمتها، ووجود المصابيح خارج جسمها، وقد تلقى عروضا لبيعها، غير أنه رفض ذلك.

© Sputnik . Ajwad Jradat الفلسطيني رياض العملة يصنع سيارة كلاسيكية ليحقق حلم الطفولة، محافظة نابلس، فلسطين 24 يناير 2021

المركبة التي صنعها العملة تحاكي المركبات الكلاسيكية التي صنعت في ثلاثينيات القرن الماضي، وحين يسير بها يشعر كأنه في الزمن الجميل، وقد نالت إعجاب كل من شاهدها مما دفع غالبيتهم إلى طلب التقاط صورة بجانبها، ويقول العملة: "لقد استقطعت أن استثمر هذا الإعجاب لدى الناس في استخدامها في المناسبات وتصوير الأفراح".

© Sputnik . Ajwad Jradat الفلسطيني رياض العملة يصنع سيارة كلاسيكية ليحقق حلم الطفولة، محافظة نابلس، فلسطين 24 يناير 2021

يستعد العملة حاليًا لتسجيل مركبته لدى الجهات الرسمية الفلسطينية، ليتمكن من السير فيها بين مدن وبلدات الضفة الغربية، ويطمح في صنع مزيد من المركبات وتنفيذ أفكار جديدة تلبي شغفه وحبه للسيارات منذ طفولته.