لهذا السبب... محكمة مصرية تقرر غلق "يوتيوب" لمدة شهر

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد، حكما أوليا (قابلا للطعن) بإغلاق الموقع على خلفية عرضه فيلما مسيئا للنبي محمد، بحسب موقع "مصراوي".

ونص القرار على إلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على "يوتيوب" داخل مصر، ويُعرض عليها الفيلم المسئ للنبي تحت أي مسمى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

جاء ذلك في الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، المقامة من محمد حامد سالم السيد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته وآخرين.

وكان السيد قد حصل على حكم سابق في الدعوى في شقها المستعجل بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وتم تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا.

وفي جلسة اليوم، قضت المحكمة في شق الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن غلق اليوتيوب.

وفي مايو/آيار 2018 قضت المحكمة الإدارية بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإغلاق وحجب موقع "يوتيوب" لمدة شهر، لحين حذف الفيلم عن نبي الإسلام محمد.

الدعوى طالبت آنذاك، بحجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للنبي والدين الإسلامي، تجنبًا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين.

وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قد قضت، بوقت سابق، بإغلاق "يوتيوب" لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم، ورفع الجهاز القومي للاتصالات في مصر طعنا على هذا الحكم.