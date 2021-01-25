"وصفه بالبائس والحزين".. حمد بن جاسم يدعو لإصلاح وضع الجامعة العربية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حمد بن جاسم في عدد من التغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر"، "سبق أن تحدثت في قضية الحاجة الملحة لإصلاح وضع الجامعة العربية. فإذا قدر الله عز وجل وتحقق الأمل في أن يكون هناك في الأيام والأسابيع القادمة توجه جاد لإعادة بناء مجلس التعاون الخليجي بشكل ينهي الانقسام ويؤطر العلاقة بين دوله وتكون هناك انطلاقة خليجيه حقيقية، فإن ذلك سوف يساهم من دون شك في إخراج الجامعة العربية من الوضع الحزين والبائس الذي هي فيه منذ عقود طويلة بما يمكنها من معالجة التحديات المصيرية التي يواجهها الوطن العربي".

وأضاف رئيس الوزراء القطري الأسبق، "ندرك ما يعاني منه الوضع العربي من تآكل مستمر بات يهدد دولنا بأزمات مستفحلة عاما بعد عام".

واختتم، "لابد من بث دماء وروح وسياسات جديدة في الجامعة العربية تكون مبنية على فلسفة مستقلة عن تفاصيل السياسات الفردية للدول الأعضاء في الجامعة، وتضع المصلحة العربية العامة في المقام الأول، وألا تكون الجامعة لتكريم المتقاعدين مع احترامي وتقديري لبعضهم".



وشهدت "قمة العلا"، التي انطلقت بالسعودية، الثلاثاء 5 يناير / كانون الثاني الجاري، إسدال الستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.