شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: أمر ملكى بإعفاء وزير الدولة من منصبه وتعيينه محافظا للبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودى أمر ملكى بتعيين ماجد الحقيل وزيرا للبلدية والإسكان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما أصدر العاهل السعودى أمر ملكي بإعفاء وزير الدولة فهد المبارك من منصبه، وأمر بتعيين فهد المبارك محافظا للبنك المركزي.

وأصدر أصدر العاهل السعودى أمر ملكي أمر ملكي بإعفاء محافظ البنك المركزي أحمد الخليفي من منصبه.

وفى وقت سابق أعلن الأمير محمد بن سلمان ، ولى العهد السعودى، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات ضاعف أوصوله إلى 1,8 تريليون ريال.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في كلمة له، أن صندوق الاستثمارات ساهم في تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد السعودي.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد السعودي، متابعا: أطلقنا العديد من القطاعات الحيوية والمشاريع الاستثمارية في السعودية.