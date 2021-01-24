قرار جمهوري بشأن بعض السجناء في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرار رقم 22 لسنة 2021 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أن القرار يقضي بتشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.