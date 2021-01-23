شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار تذاكر الطيران إلى الكويت بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب قرار وزارة الصحة الكويتية بتعديل السعة التشغيلية لرحلات الوصول الى مطار الكويت الدولي، بحيث لا تزيد على 35 راكبا على كل رحلة اعتبارا من غد الأحد، في ارتفاع جنوني بأسعار تذاكر السفر، ليبلغ سعر الواحدة ألف دينار لمحطات قريبة، فضلا عن إلغاء بعض شركات الطيران لرحلاتها المجدولة لعدم الجدوى الاقتصادية من التشغيل التجاري، ومن ثم ألغي نحو 60 ألف حجز سفره، وفقا لصحيفة القبس الكويتية

وحسب التعميم المرسل إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولى، الذي نشرته الصحيفة أمس الجمعة، فإنه بناء على المتطلبات التشغيلية الجديدة الصادرة، سيتم تعديل السعة التشغيلية لرحلات الوصول ابتداءً من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، مع استثناء ركاب العمالة المنزلية وركاب الترانزيت، وعدم تغيير السعات التشغيلية للرحلات المغادرة من البلاد.

وعلل مصدر مسؤول لـ القبس القرار بأن انتشار فيروس كورونا المتحور، واكتشاف إصابتين به في البلاد قادمتين من بريطانيا، دفعا السلطات الصحية إلى زيادة إحكام الرقابة على كل القادمين عبر فحصهم في المطار قبل دخولهم البلاد.

وشدد على أن جدولة الرحلات ستتغير، وقد تصل إلى 15 رحلة قادمة إلى البلاد فقط، بسبب إلغاء بعض شركات الطيران لرحلاتها الجوية إلى الكويت لانتفاء الجدوى الاقتصادية من التشغيل التجاري.