مع دخول بايدن البيت الأبيض.. غانتس يبعث برسالة قوية إلى نتنياهو بشأن إيران

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / JACK GUEZ

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس الجمعة، بأن غانتس بعث برسالة إلى نتنياهو، مؤداها أنه لن يسمح له بتجاهل الأجهزة الأمنية في الاتصالات المقبلة مع الإدارة الأمريكية حيال الملف الإيراني.

وتأتي تصريحات غانتس إثر تجاهل نتنياهو للجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن أثناء اتفاقيات التطبيع الأخيرة، وهو ما أكده وزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، غير مرة، حينما أتهم غانتس بأنه لا يعلم شيئا عما يدور من اتفاقات سلام مع الدول العربية.

وأكد غانتس أنه يعرف جيدا مسؤولي الإدارة الجديدة، كونه قد عمل سابقا كملحق عسكري في واشنطن وعندما أصبحت فيما رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي، في وقت رأى غانتس أن إدارة بايدن هي إدارة صديقة لإسرائيل، وأنه مقتنع أنه سيكون هناك صيغة للتفاهم بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بشأن الملف الإيراني.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أن رسالة غانتس كانت شديدة اللهجة لنتنياهو، خاصة وأنه أوضح له أنه لن يسمح بتجاوز مؤسسته الدفاعية مرة أخرى، كما أكد أنه في أعقاب دخول الإدارة الأمريكية الجديدة، أوضح وزير الدفاع أن المحادثات بشأن الملف الإيراني ستبقى تحت مسؤوليته.