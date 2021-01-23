التعليم السعودية تعلن بدء تسجيل الطلاب والطالبات فى الصف الأول الابتدائى غدا



وحددت الوزارةُ خطةً زمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائى لعام 1443هـ، ويشمل مَنْ أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ(90) يوماً كحد أدنى، وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى.



ويبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التى يجرى بها مفاضلة من 11 - 6/24/ 1442هـ، وإجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين بنظام نور، من 1442/6/25هـ إلى 1442/7/13هـ مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير كافة لضمان ذلك، كما يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين فى المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية يوم 1442/6/11هـ.



ويبدأ تسجيل من تقل أعمارهم عن ست سنوات بمئة وثمانين يوماً من خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1442/10/4هـ، وتسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1443/1/7هـ، كما يستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 1443/2/19هـ.