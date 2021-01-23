وزير الخارجية السعودي: العلاقة ستكون طيبة مع بايدن مثلما كانت مع ترامب

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الوزير في تصريحات لقناة "العربية" السعودية: أن "التعيينات الجديدة في الإدارة الأمريكية الحالية، تدل على تفهمها للملفات المشتركة".

وأكد ثقته "إزاء التزام الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص الاتفاق النووي الإيراني".

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وأشار إلى أن "تغير إيران سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة". حسب تعبيره.

وعن المصالحة مع قطر، أوضح بن فرحان أن "قمة العلا ستكون تسوية نهائية مع قطر، لافتا إلى أن الاتفاق قدم قاعدة صلبة لتعاون عربي مشترك".

وحول التطبيع مع إسرائيل، أعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله أن يكون لاتفاقات إسرائيل مع بعض دول الشرق الأوسط تأثير إيجابي".

وشدد على أن "التوصل لاتفاق بين السعودية وإسرائيل يتوقف على تنفيذ مبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

وفي وقت سابق، صرح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن "بين السعودية والولايات المتحدة مصالح ضخمة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم، خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط وأمن الطاقة ومحاربة التطرف والإرهاب".