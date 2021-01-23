صحفية لبنانية توجه رسالة دعم لصحيفة عربية تراجعت عن تسمية إسرائيل وأدرعي يرد

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الصحفية كجك المعروفة بعدائها لإسرائيل في رسالتها للقيمين على صحيفة "القبس الكويتية": "نحن نعتز بكم في زمن التخاذل والهرولة نحو التطبيع المذل أنتم من حرصتم على كتابة المصطلحات الحقيقية عن فلسطين والخطأ الذي ورد بكتابة كلمة "إسرائيل" بدلا من فلسطين تم تصحيحه بالكيان الصهيوني.

وأضافت كجك في رسالتها: "وهذا الموقف المشرف ليس الأول من نوعه بل تعودنا على هذه المواقف النبيلة من دولة الكويت الشقيقة بحكامها الأوفياء وبشعبها العزيز وبمجلس أمتها الشرفاء وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية ووطني لبنان".

وعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الكلمة التي صححت في صحيفة القبس متهكما: "القبس تعتذر عن ما؟؟ عن حقيقة قائمة وهي دولة إسرائيل؟"، مضيفا "اعتمدوا التسمية التي تريدون، فالواقع لا يمكنكم تغييره، استمروا ملتهين بالقشور ونحن مستمرون بالسير إلى لب الأمور".

ووردت كجك على تعليق أدرعي قائلة: "لا يا أدرعي!! إنها ليست حقيقة بل تزييفكم للحقيقة إنها فلسطين! الأرض عربية فلسطينية شردتم أهلها بقوة العصابات الصهيونية وبالترهيب والقتل!! اسمع يا هذا مهما حاولت أنت ومنظومتك الإعلامية تشويه الحقائق وتزوير تاريخ فلسطين المحتلة ستجد قلمي الحر وأقلام الأحرار في صحيفة "القبس" لكم بالمرصاد!! لن نسمح بأن تغتصبوا فلسطين بالكلمة والحرف أيضا".