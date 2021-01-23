السودان يستدعي سفيره في جيبوتي والقائم بالأعمال بالسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وكانت الخارجية السودانية قد استدعت الأسبوع الماضي سفير السودان لدى دولة قطر عبد الرحيم صديق على خلفية ما اعتُبر خطأ ورد في خطاب حررته السفارة السودانية في الدوحة للخارجية القطرية طلبت فيه، ترتيب لزيارة وفد سوداني، إلى الدوحة، لتهنئتها على "المصالحة الخليجية وانتصار قطر".
واستدعت الخارجية السودانية، في وقت سابق، "مندوبها لدى الأمم المتحدة السفير عمر صديق، وذلك بسبب اتصالات، وصفت بالفردية، له مع مندوب إسرائيل وذلك قبيل إعلان السودان التطبيع مع إسرائيل".