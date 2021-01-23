عضو لجنة مكافحة كورونا بتونس: لم نقترح حجرا صحيا شاملا جديدا

القاهرة - سامية سيد - قال الهاشمي الوزير المدير العام لمعهد (باستور) وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس (كوفيد-19) بتونس، مساء أمس الجمعة، إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس (كورونا) لم تقترح حجرا صحيا شاملا جديدا.

وأضاف الوزير- في تصريح هاتفي لوكالة (تونس إفريقيا) للأنباء- أن اللجنة العلمية، التي عقدت مساء الجمعة اجتماعها الدوري؛ لدراسة تدابير الحد من انتشار الفيروس في المرحلة المقبلة، لم تتطرق ضمن مقترحاتها إلى فرض حجر صحى شامل جديد.

وأشار إلى أن اللجنة ستقدم عدة مقترحات إلى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، التي ستجتمع صباح غد السبت بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي.