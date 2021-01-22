الكشف عن مواصفات جديدة خاصة بجهاز "ماك بوك اير"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

كشف تقرير لوكالة ”بلومبرج“ الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، أن شركة ”أبل“ ستزود جهاز MacBook Air بتصميم جديد مع مكونات داخلية مختلفة عن الإصدارات السابقة، في نهاية عام 2021

وأشار التقرير إلى أن جهاز MacBook Air الجديد سيكون أنحف وأخف وزنًا وبحواف أصغر أيضًا، ومع تقنية الشحن ”ماغسيف“ (MagSafe) من ”أبل

كما سيأتي الجهاز أيضًا بشريحة Apple M1 التي تمت ترقيتها، وأشارت“ بلومبرج إلى أن MacBook Air الجديد سيتم وضعه كبديل أكثر تميزًا لجهاز MacBook Air الحال

وكانت شركة ”أبل“ الأمريكية قد قررت إصدار أجهزة iPad و MacBooks الجديدة مع شاشات LED صغيرة في عام 20219‎اتي.“..زAA"TT.صغيرة في عام 2021.