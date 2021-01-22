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التحالف العربي يعلن تدمير زورق مفخخ وطائرة مسيرة كانت متجهة للسعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب قناة "الإخبارية" ، أوضح التحالف العربي أنه "تم إعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر".

كما أشار إلى "تدمير طائرة مسيرة مفخخة كانت متجهة نحو السعودية، اليوم صباحا".

​وقبل أسبوع أعلن التحالف أيضا اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة "أنصار الله" من محافظة الحديدة باتجاه المملكة.

وأعلنت السعودية بعدها بيومين، عن إصابة 3 مدنيين جراء سقوط "مقذوف عسكري" أطلقته جماعة "أنصار الله" على إحدى قرى منطقة جازان.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"  أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وحتى بعض المصالح داخل أراضي المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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