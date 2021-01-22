مساحتها 199 ألف متر وتتسع لـ4200 سيارة.. مواقف جديدة أسفل المسجد النبوي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن المشروع يأتي في إطار التوسعات المتلاحقة التي تهدف إلى العناية بتوسعة الحرمين وعمارتهما، وتهيئة أحدث التقنيات والسبل لخدمة قاصديها.

© REUTERS / SAUDI MINISTRY OF MEDIA

ووفقا لإدارة الأمن والسلامة بوكالة شؤون الحرمين والتي تشرف على هذه المواقف فإن مساحتها تبلغ 199 ألف متر، وتتسع لحوالي 4200 سيارة، موزعة في 24 وحدة للوقوف، منها 8 وحدات مخصصة للمشتركين، و16 وحدة للدفع الفوري، وتتّسع كل وحدة لحوالي 184 مركبة، وقد تم تزويدها بـ 48 جهاز محاسبة ذاتي، يمكّن الزائرين من الدخول والخروج ودفع السعر الرمزي بدون تدخّل بشري عبر نِقَاط الدفع الإلكتروني التي تم استحداثها، والمتوافّرة عند مداخل الوحدات، بجوار السلالم الكهربائية.

وتتّصل مواقف السيارات في المسجد النبوي بالأنفاق والطرق الرئيسة المحيطة بالمنطقة المركزية على امتداد طريق الملك فيصل "الدائري الأول" وتوفّر للمصلين إمكانية الوصول إلى مداخل المواقف عبر جميع الاتجاهات، وتتألف من طابقين، وطابق للخِدْمات.

وتتميز هذه المواقف بوجود أنظمة أمنية متقدّمة لتحقّق الأمن والسكينة للزائرين على سياراتهم وممتلكاتهم من خلال الحراسات على مدار الساعة، وتشغيل 679 كاميرا مراقبة أمنية، إضافة إلى توفير جميع الاحتياطات اللازمة التي تشمل توفير أكثر من 800 طفاية حريق و 190 خرطوم إطفاء، و22915 ساتر مياه للحريق.

وتحوي الأدوار السفلية لساحات المسجد النبوي إضافة إلى مواقف السيارات، مرافقَ ودورات مياه لخدمة المصلين، وسلالم كهربائية متحركة وعادية لتسهيل حركة الزوار عن طريق 30 مدخلاً تصل مواقف السيارات بالساحات المحيطة بالمسجد النبوي إضافة إلى مصاعد لخدمة المعاقين بمواقف السيارات.

وشيّدت "مواقف السيارات" أسفل ساحات المسجد النبوي ضمن مشروع إنشاء وتحسين الساحات المحيطة بالمسجد من الناحية الشمالية والغربية والجنوبية، وتعدّ نقطة الوصول الرئيسة للمسجد النبوي.