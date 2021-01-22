صحيفة عبرية: 23 % من الإسرائيليين يعيشون تحت "خط الفقر"

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / Mohammed Abed
وذكر التقرير أن هناك تراجعا في مستوى المعيشة بـ 4.4% مما يشكل أكبر تراجع خلال السنوات العشرين الماضية، وبأن نسبة الفقر في إسرائيل ارتفعت إلى 7%.
وأوضح التقرير الإسرائيلي أن حوالي 35.8% من السكان العرب في إسرائيل يعيشون في فقر، وهناك حوالي 702832 فقيرا في الوسط العربي، و500396 فقيرا في الوسط اليهودي، فيما تبلغ نسبة الفقر بين السكان اليهود 17.7% ، بينما تبلغ نسبة الفقر في الوسط الحريدي (اليهود المتشددون) وحده 49%.
وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن جائحة كورونا تركت بصمتها بقوة على نتائج التقرير، والخاص بمستوى المعيشة في البلاد.