شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اليمنى: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر فى مجال الكهرباء ونجاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الكهرباء والطاقة اليمنى الدكتور أنور محمد كلشات، عن التطلع للاستفادة من التجربة الرائدة لمصر فى مجال الكهرباء والتى نجحت من خلالها فى تحقيق فائض فى مجال توليد الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير أحمد فاروق ، سفير مصر غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالدكتور أنور محمد كلشات، وزير الكهرباء والطاقة اليمنى ، حيث بحثا مجالات التعاون بين البلدين فى مجال الكهرباء، كما استعرضا الدورات التدريبية التى قدمتها مصر للكوادر اليمنية فى مجال الكهرباء والتى بلغت سبع دورات تدريبية استفاد منها 167 متدربا يمنيا.

ومن جانبه، أعرب وزير الكهرباء والطاقة اليمنى عن تطلعه للاستفادة من التجربة الرائدة لمصر فى مجال الكهرباء والتى نجحت من خلالها فى تحقيق فائض فى مجال توليد الطاقة الكهربائية.

حيث أكد السفير المصري، التزام مصر بدعم الجمهورية اليمنية فى هذه المرحلة الدقيقة وتطلعها لتكثيف التعاون مع الحكومة اليمنية بما يُحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.