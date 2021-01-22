لبنان: لابد من إجراءات سريعة لتجنب كارثة صحية مع الموجة الثانية لكورونا

القاهرة - سامية سيد - أكدت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر أن لبنان أمام وضع خطير على المستويات الصحية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، مطالبة من الجميع تحمل المسئولية الوطنية والتضامن من أجل التوصل إلى حلول طارئة واتخاذ إجراءات سريعة لتجنب أي كارثة صحية قد تتعرض لها البلاد مع الموجة الثانية من فيروس كورونا، وأشارت نائبة رئيس الحكومة اللبنانية - خلال ترؤسها اجتماعين حول وضع المستشفيات والأدوية والمستلزمات الطبية في ظل انتشار فيروس كورونا - إلى أنها تتابع عن كثب جميع الأمور الملحة المتعلقة بتطورات الوضع الوبائي مع الأمم المتحدة ووزارة الصحة ومصرف لبنان المركزى.

وقال المشاركون في الاجتماع إن أبرز المشكلات المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا تتمثل في عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى وكذلك عدم القدرة على شراء المعدات الطبية اللازمة، مشددين على ضرورة أن تسرع جميع المستشفيات اللبنانية في زيادة أسرّة العناية المركزة، وبحث إمكانية الاستعانة بالكوادر الطبية والتمريضية في الجامعة اللبنانية وتدريبهم بشكل مكثف في ظل النقص الحالي في عدد الممرضين والممرضات.



وأوصى المجتمعون بضرورة أن يقوم مصرف لبنان المركزي بالسداد المباشر للشركات التي تقوم باستيراد الأجهزة الطبية من الخارج، مع وضع لوائح من المستشفيات الجامعية بالمعدات والأجهزة المدعومة وغير المدعومة واقتراح آلية مراقبة لها.