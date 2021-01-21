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"أنصار الله" عن أحداث العراق: التفجيرات ورقة أمريكية تستخدمها عبر جماعات تدعمها والسعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. صدر بيان عن جماعة "أنصار الله" اليمنية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، يدين هذا "الاعتداء الوحشي" بشدة، واعتبرت جماعة "أنصار الله" ما حدث اليوم، ورقة أمريكية تستخدمها من خلال جماعات مدعومة أمريكيا وسعوديا.

© REUTERS / THAIER AL-SUDANI

وقالت: إننا "ندين بشدة التفجير الإجرامي المزدوج الذي استهدف سوق شعبي مكتظ بالمواطنين في بغداد والذي أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى".

وأضافت: إننا "إذ نؤكد أن التفجيرات ورقة أمريكية تستخدمها عبر جماعات مدعومة أمريكيا وسعوديا، فإن أصحاب هذا الأسلوب الإجرامي المتوحش، صنعتهم أمريكا لاستخدامهم لتنفيذ مصالحها كما صرح بذلك ترامب ومن قبله هيلاري كلينتون في أكثر من بلد عربي وإسلامي".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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