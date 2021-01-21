 سفارة أمريكا في القاهرة: نرحب بجميع العقائد

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت السفارة على حسابها الرسمي على "فيسبوك" خبرا مفاده أن الرئيس بايدن أنهى، اليوم الخميس، الحظر العنصري لدخول الولايات المتحدة، المعروف للكثيرين بحظر المسلمين والأفارقة من السفر للولايات المتحدة.

وقالت السفارة، إنه "كوطن بني على حرية العقيدة والتسامح، نحن نرحب بجميع الشعوب من كل العقائد والذين ليس لديهم عقائد على الإطلاق، هذا ما تعودنا عليه".

وأكدت السفارة الأمريكية في القاهرة أن بايدن ألغى مجموعة من القوانين التي أصدرها، دونالد ترامب، والخاصة بحظر دخول المسلمين والأفارقة لبلاده، فضلا عن أنه قرر استئناف العمل على إصدار التأشيرات بطريقة تتسق مع إلغاء الأمر التنفيذي لقراره هذا.