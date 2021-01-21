الإمارات تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان صادر عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي : "وافقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة على استخدام لقاح سبوتنيك V. وتم تسجليه في الإمارات كجزء من إجراء سريع بناء على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت في روسيا بمشاركة أكثر من 33 ألف شخص".

من جانبه قال رئيس الصندوق كيريل دمترييف :"الإمارات العربية المتحدة هي أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في الشرق الأوسط. نحن نقدر التعاون مع المنظمين الإماراتيين ونرحب بالموافقة على لقاح "سبوتنيك V". يلتزم صندوق الاستثمار المباشر الروسي بمساعدة الإمارات في الحصول على اللقاح الروسي الآمن والفعال ضد فيروس كورونا. إن قرار إدراج سبوتنيك V في محفظة اللقاحات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة هو خطوة مهمة تساهم في حماية المواطنين من خلال واحد من أفضل اللقاحات في العالم".

يتبع...