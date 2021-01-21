شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: إضافة 50 دينارًا على تذاكر سفر القادمين للكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، شركات الطيران العاملة في مطار الكويت نحو توحيد سعر فحوصات الـPCR الخاص بفيروس كورونا، والتي سيجرى فرضها على جميع القادمين إلى البلاد، وفق قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يقضي بتحميلها لشركات الطيران.

ونقلت صحيفة "الراى الكويتية" عن مصادر مطلعة، أن "المناقشات التي تجري بين الجهات المعنية توصلت إلى سعر مبدئي للفحص الواحد عند 25 ديناراً، بإجمالي 50 دينارًا عن فحصين، الأول عند الوصول والثاني بعد 7 أيام»، مبينة أنه سيتم إضافة المبلغ إلى سعر تذكرة السفر للراكب القادم إلى الكويت.

وذكرت الصحيفة أن «مهمة الفحوص سيتولاها القطاع الخاص المحلي حتى لا تزيد الأعباء على وزارة الصحة في الوقت الراهن، لا سيما في ظل ما تقوم به من جهود على أكثر من محور في سبيل مكافحة انتشار فيروس كورونا».