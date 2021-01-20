وفد روسي يزور مطار الغردقة بمصر في 27 يناير لبحث استئناف الطيران للغردقة

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Alexey Vitvitsky
والجدير بالذكر أنه تم تعليق الحركة الجوية بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية في نوفمبر 2015 بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.
وأعيدت الرحلات المنتظمة إلى القاهرة في أبريل 2018، ولا تزال المنتجعات المصرية مغلقة أمام الرحلات من جانب روسيا.
وقامت عدة وفود من المختصين في أمن الطيران الروس بتفتيش المطارات المصرية، عندما تحطمت طائرة إيرباص A321 "كوجاليمافيا" في سيناء في 31 أكتوبر 2015، ليلقى كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 217 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم مصرعهم.