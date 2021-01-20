وفد روسي يزور مطار الغردقة بمصر في 27 يناير لبحث استئناف الطيران للغردقة

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الغردقة- سبوتنيك. وقال مصدر في مطار الغردقة، لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء إن "وفدا من خبراء الأمن والطيران الروسي يزور مطار الغردقة الدولي في 27 كانون الثاني/ يناير وحتى 5 شباط/ فبراير، لتفقد الإجراءات الأمنية بالمطار، وما إذا كانت مناسبة لاستئناف رحلات الطيران الروسية المباشرة والعارضة إلى الغردقة".

والجدير بالذكر أنه تم تعليق الحركة الجوية بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية في نوفمبر 2015 بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.

وأعيدت الرحلات المنتظمة إلى القاهرة في أبريل 2018، ولا تزال المنتجعات المصرية مغلقة أمام الرحلات من جانب روسيا.

وقامت عدة وفود من المختصين في أمن الطيران الروس بتفتيش المطارات المصرية، عندما تحطمت طائرة إيرباص A321 "كوجاليمافيا" في سيناء في 31 أكتوبر 2015، ليلقى كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 217 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم مصرعهم.