فلسطين.. فنانة تشكيلية تبدع بفن "الكويلينج" لتشكيل لوحات جميلة وجذابة.. صور

دبي - محمود عبدالرازق - فن الكويلينج من الفنون الورقية، ويقوم على استخدام شرائط من الورق التي يتم لفها وتشكيلها ولصقها معا لإنشاء تصميمات زخرفية لتزيين بطاقات التهنئة والصور، وقد بدأت الشنطي في عمل لوحات لأفراد عائلتها وأصدقائها في محاولة منها لتعريفهم على هذا الفن النادر وغير المألوف على قطاع غزة وقد لاقت تشجيعا من محيطها مما جعلها تضاعف اهتمامها في هذا الفن.

© Sputnik . Ajwad Jradat الفنانة التشكيلية الفلسطينية نداء الشنطي

وتقول الشنطي إن أعمالها منفتحة على عدة أنماط فهناك حضور للآيات القرآنية، والطيور لها جزء من اهتماماتها وكذلك الآلات الموسيقية والاطفال بما يشكلونه من براءة وأحلام، ويستغرق إعداد الشكل الفني الواحد بين ساعة وعدة ساعات حسب الأشكال الزخرفية.

تصنع الشنطي لوحاتها باستخدام إبرة مثقوبة من الوسط يثبت فيها الورق وتلف باتجاه واحد، وباستخدام مسطرة خاصة لتشكيل شكل الورق عبر دوائر ومسارات معينة تعتمد على الخيال والإبداع، وقد أنتجت عشرات اللوحات مما مكنها من إقامة أول معرض لها في القطاع والذي لاقى إشادة من الزوار.

© Sputnik . Ajwad Jradat الفنانة التشكيلية الفلسطينية نداء الشنطي

وتضيف الشنطي أن هذا النوع من الفن وسيلة للتخلص من الطاقة السلبية التي كانت تعاني منها عندما أصبحت عاطلة عن العمل بعد فترة وجيزة من تخرجها من جامعة الأزهر بشهادة علم اجتماع حيث ساعدها الكويلينج على تنمية مهاراتها في الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة عند صنع لوحاتها، وكان سببا رئيسيا في التركيز على الأشياء الإيجابية في صناعة لوحاتها.

© Sputnik . Ajwad Jradat الفنانة التشكيلية الفلسطينية نداء الشنطي

واتخذت الشنطي أولى خطواتها للمساهمة في مساعدة النساء والأطفال الذين يعانون من الفقر في تخصيص جزء من أرباحها من بيع اللوحات لهم، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية التخلص من طاقتهم السلبية من خلال إنتاج أشياء جميلة وكسب المال إذا قاموا ببيع تلك المنتجات.

يذكر أن هذا الفن ظهر مع ظهور الورق في الصين، وانتقل إلى أوروبا حيث كانت تستخدمه الراهبات الفرنسيات والإيطاليات، ويستخدم في اللوحات لتزيينها وصناديق الهدايا والكتب.