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الصحة العالمية: الإمارات أجرت ثلث المسح لكشف فيروس كورونا بإقليم شرق المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - كشفت إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن دولة الإمارات أجرت ثلث فحوصات المسح لكشف فيروس كوفيد ـ 19 التي أجريت في إقليم شرق المتوسط منذ انتشار الجائحة في دول الإقليم، وأشارت إلى أن الإمارات نفذت حتى الآن ما يزيد على 23.8 مليون فحص من أصل 79 مليونا بنسبة 30% من إجمالي الفحوصات التي أجريت في دول الإقليم البالغ عددهم 22 دولة، بحسب " صحيفة البيان".

وسجل إقليم شرق المتوسط خلال يوم 10 آلاف و821 إصابة جديدة بكوفيد ـ 19 ليرتفع إجمالي الإصابات التراكمية إلى 5.4 ملايين إصابة بواقع 739 إصابة لكل 100 ألف من السكان، فيما سجلت 109 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 128.8 ألف حالة وفاة، في الوقت الذي سجلت فيه حالات الشفاء 4 ملايين 757 ألف حالة في دول شرق المتوسط.

وأشارت البيانات الجديدة إلى أن إيران تتصدر الدول دول الإقليم إصابة بفيروس كوفيد ـ 19 بواقع مليونا و342 ألف إصابة يليها العراق بـ 609 آلاف إصابة ثم باكستان 523 ألف إصابة ثم المغرب 460 ألف إصابة، يليها 365 ألف إصابة ثم الأردن 315 ألفا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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