الحكومة المغربية تحسم موقفها من قانون منع التدخين في الأماكن العامة

دبي - محمود عبدالرازق - أعلن مكتب مجلس المستشارين بعد اجتماع، عقد عن بُعد، برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، أن أعضاء المكتب علموا بعدم قبول الحكومة لمقترح القانون، حسبما ذكر موقع "المغرب اليوم".

© AFP 2020 / Bertrand GUAY

وفي وقت سابق، أصدرت سلطات الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب قرارا تم تعميمه على الهيئات المعنية يقضي بارتفاع الجمارك على التبغ ومشتقاته، مما سيرفع سعره للمستهلكين.

وكان الخطاب المؤرخ بـ 24 ديسمبر/ كانون أول 2020، قد نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون أول 2020، مؤكدة دخوله حيز التنفيذ من يوم نشره.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي ارتفعت أثمان التبغ ومشتقاته نتيجة لرفع الرسوم الجمركية.

وبحسب مصادر لـ"هسبريس" فإن ارتفاع الأسعار قد طال السجائر والتبغ الملفوف ودبس السكر المستخدم في الشيشة، والسيجار.

وقد نشر موقع "كاسا" المغربي قائمة بالأسعار الجديدة لأصناف السجائر التي يستخدمها المغربيون، مؤكدة أن الزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين حسب الخطاب الذي تم تعميمه من إدارة الجمارك.

وأكد أن الزيادة تتعلق بالسائل الإلكتروني المضاف إليه النيكوتين والذي يستخدم في السجائر الإلكترونية والشيشة.

وكانت لجنة أسعار منتجات التبغ المصنعة عقدت اجتماعا وافقت فيه على قرار إدارة الجمارك، وأقرت الزيادة الجديدة في أسعار التبغ بأنواعه.